84-Jähriger soll Oldtimer mit Benzin angezündet haben

Ein 84-Jähriger soll im Landkreis Deggendorf einen Oldtimer sowie Teile einer Einfahrt mit Benzin in Brand gesteckt haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Tatverdächtige erst in Gewahrsam genommen und dann in eine Fachklinik eingewiesen. Er sei stark betrunken und in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen.

25. April 2023 - 16:09 Uhr | dpa

Bernried Die Feuerwehr war am Montag über ein brennendes Auto in Bernried informiert worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass durch das ausgeschüttete Benzin auch Bereiche der Hofeinfahrt brannten. Umstehenden und den Besitzern des Autos gelang es, sowohl den Brand am Oldtimer als auch in der Einfahrt selbst löschen, so dass die anwesenden Feuerwehrleute nicht helfen mussten. Die Kriminalpolizei nahm zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf. Am Oldtimer entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von mehreren Tausend Euro.