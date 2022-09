84-Jährige verletzt beim Ausparken andere Seniorin schwer

Beim Ausparken hat eine 84-Jährige in Unterfranken eine andere Seniorin schwer verletzt sowie vier Autos beschädigt. Um aus der Parklücke in Bad Neustadt an der Saale (Landkreises Rhön-Grabfeld) zu kommen, setzte die Frau am Dienstagvormittag mehrmals vor und zurück und beschädigte dabei drei Autos sowie ihren eigenen Wagen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

14. September 2022 - 14:43 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bad Neustadt an der Saale In einem der angefahrenen Autos saß eine 83-Jährige. Als diese ihr Auto inspizieren wollte, fuhr die 84-Jährige erneut nach vorne und dabei direkt gegen die Frau. Die 83-Jährige erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die laute Polizei "völlig überforderte" 84-Jährige blieb unverletzt und durfte ihre Fahrt nicht fortsetzen. Es werde nun ermittelt, ob die Unfallverursacherin noch zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist, hieß es.