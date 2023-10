82 Jahre alter Mann stirbt nach Fahrrad-Unfall

Schweinfurt

Ein 82 und ein 13 Jahre alter Fahrradfahrer sind am Montag in Unterfranken zusammengestoßen - dabei ist der 82-Jährige so schwer verletzt worden, dass er wenig später im Krankenhaus gestorben ist. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann in Schweinfurt geradeaus über eine Kreuzung fahren, im gleichen Moment fuhr ein 13-Jähriger mit seinem Rad ebenfalls in den Kreuzungsbereich und übersah mutmaßlich den von rechts kommenden Mann, der eigentlich Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß stürzte der 82-Jährige vom Rad.