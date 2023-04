81-Jähriger nach Raub in Wohnung schwer verletzt

Ein Einbrecher hat einen 81-Jährigen in dessen Haus in Oberbayern attackiert und schwer verletzt. Der Unbekannte sei über ein eingeschlagenes Kellerfenster in das Haus in Hilgertshausen-Tandern (Landkreis Dachau) gelangt und habe die Räume durchsucht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dann habe er den 81-Jährigen in dessen Schlafzimmer überrascht, Geld gefordert, den Mann bedroht und ihn geschlagen.

20. April 2023 - 15:35 Uhr | dpa

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hilgertshausen-Tandern Der 81-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte flüchten. Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt.