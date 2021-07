81-Jährige gerät unter Traktor und liegt allein im Wald

Bei Forstarbeiten ist eine 81-Jährige im Landkreis Neustadt an der Waldnaab von ihrem Traktor überrollt und verletzt worden. Die Frau sei allein in einem Wald nahe Speinshart unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

28. Juli 2021 - 13:59 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Rettungswagen fährt über eine Straße. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Speinshart Als sie vom Traktor abgestiegen war, sei das Fahrzeug ins Rollen gekommen. Die Frau habe bei dem Vorfall am Dienstag versucht, wieder aufzusteigen und sei gestürzt. Mit einem ihrer Beine geriet sie unter die Vorderräder und konnte sich nicht mehr befreien. Erst später fand ein naher Verwandter die 81-Jährige und setzte einen Notruf ab. Die Verletzte kam in ein Krankenhaus. © dpa-infocom, dpa:210728-99-579381/2