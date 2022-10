81-Jährige-Geisterfahrerin auf A93 - Polizei stoppt Verkehr

Bei starkem Regen war eine 81-Jährige als Geisterfahrerin auf der Autobahn 93 unterwegs. Aus Unachtsamkeit und wegen der starken Schauer sei sie am späten Samstagabend an der Anschlussstelle Schwandorf-Mitte entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit.

02. Oktober 2022 - 19:21 Uhr | dpa

Schwandorf Mehrere Autofahrer, die der Falschfahrerin entgegenkamen, verständigten per Notruf die Polizei. Zahlreiche Polizeistreifen hätten sich dann auf die Autobahn begeben und den Verkehr zwischenzeitlich zum Stoppen gebracht, hieß es weiter. Schließlich wurde die Falschfahrerin bei der Anschlussstelle Schwandorf-Süd angetroffen. Sie hatte unterdessen ihren Fehler bemerkt und im Bereich einer Baustelle gewendet. Die Frau erwartet nun eine Anzeige, ein "empfindliches" Bußgeld und ein Fahrverbot. Zudem müsse sie damit rechnen, dass die Führerscheinstelle ihre generelle Fahrtauglichkeit überprüfen wird, hieß es.