800 Liter Diesel aus Lkw-Tank gestohlen

Aurach

Rund 800 Liter Diesel haben Unbekannte in Mittelfranken aus einem Lkw-Tank gestohlen. An einem Rastplatz an der Autobahn 6 bei Aurach (Landkreis Ansbach) brachen die Diebe in der Nacht zum Dienstag die Deckel der beiden Tanks auf und zapften den Treibstoff ab, wie die Polizei mitteilte. Der 40-jährige Fahrer habe währenddessen in seiner Fahrerkabine geschlafen. Am frühen Dienstagmorgen habe er dann den Diebstahl bemerkt. Nun sucht die Ansbacher Verkehrspolizei nach möglichen Zeugen.