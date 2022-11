80-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß zweier Autos

Nach dem Zusammenstoß zweier Autos in der Oberpfalz ist der 80-jährige Fahrer eines Wagens gestorben. Der Mann habe am Sonntag in Edelsfeld (Landkreis Amberg-Sulzbach) die Vorfahrt eines 19-jährigen Autofahrers missachtet, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der junge Pkw-Fahrer sei daraufhin mit seinem Wagen gegen die Fahrerseite des 80-Jährigen geprallt.

14. November 2022 - 11:49 Uhr | dpa

Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Edelsfeld Die beiden Autos landeten demnach in einem Straßengraben, wobei der Senior eingeklemmt wurde. Trotz Reanimationsversuchen starb er noch am Unfallort. Der 19-Jährige kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.