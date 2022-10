80-jähriger Mann stirbt nach Sturz mit Pedelec-Dreirad

Bad Staffelstein

In Oberfranken ist ein Mann mit seinem Pedelec-Dreirad gestürzt und gestorben. Der 80-Jährige kam am Dienstag in Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) aus bislang unklaren Gründen von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Er stürzte eine Böschung hinunter in ein Gleisbett. Trotz Reanimationsversuchen starb der Senior noch vor Ort. Die Bahnstrecke war kurzzeitig gesperrt.