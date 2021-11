80-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 80 Jahre alte Fußgängerin ist beim Überqueren einer Straße in Straubing von einem Auto erfasst worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Die 73-jährige Autofahrerin hatte die Frau wohl zu spät gesehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Den Angaben zufolge befand sich an der Unfallstelle kein Fußgängerüberweg. Die 80-Jährige wurde am Freitag ins Krankenhaus gebracht, befand sich aber zunächst außer Lebensgefahr. An dem Wagen entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

13. November 2021 - 09:05 Uhr | dpa

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Straubing © dpa-infocom, dpa:211113-99-981913/2