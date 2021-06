Ein 77 Jahre alter Mann ist leblos aus einem See geborgen worden. Die vor Ort eingeleiteten Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein Blaulicht leuchtet an einem Streifenwagen.

Kochel am See

Zuvor hatten Badegäste den aus Dresden stammenden Mann am Montag leblos aus dem Gewässer nahe der Gemeinde Kochel am See (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) gezogen. Die genauen Todesumstände des Mannes waren zunächst unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den Ermittlern zufolge bislang nicht vor.

