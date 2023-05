74-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Pottenstein

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Bayreuth ist ein 74-jähriger Motorradfahrer gestorben. Der Senior sei am Sonntag aus zunächst unklaren Gründen bei Pottenstein auf die Gegenspur gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Anschließend kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Wagen. Der 74-Jährige starb noch am Unfallort. Die beiden Insassen des Wagens waren im Alter von Ende 20 und blieben unverletzt.