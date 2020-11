74-Jährige stirbt bei Zimmerbrand

Eine 74-Jährige ist bei einem Zimmerbrand in Oberreute (Landkreis Lindau) gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlag die Frau am Mittwoch in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

19. November 2020 - 14:19 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr trifft an der Unfallstelle ein. © Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Oberreute Nach Angaben der Polizei wurde der Brand am Dienstag womöglich durch die Bewohnerin ausgelöst. Einem Gutachter zufolge gebe es Hinweise auf fahrlässige Brandstiftung, da der Brand von einem Papiereimer im Zimmer des Einfamilienhauses ausging, teilte die Polizei weiter mit.