73-Jährige fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Schönberg

Eine 73-Jährige ist in Niederbayern mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren und später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die Frau sei am Montag aus zunächst unbekannten Gründen bei Schönberg (Landkreis Freyung-Grafenau) von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau habe zuerst einen Baum seitlich gestreift und sei dann frontal gegen einen anderen Baum gefahren. Eine Fremdeinwirkung schloss die Polizei zunächst aus.