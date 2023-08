72 Jahre alte Frau stirbt bei Fahrradunfall

Neunkirchen am Brand

Eine 72 Jahre alte Frau ist mit ihrem Fahrrad gestürzt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Montag in Neunkirchen am Brand (Landkreis Forchheim) unterwegs und stürzte, ohne dass jemand anderes daran beteiligt war. Ein Passant leistete Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Deren Reanimationsversuche waren erfolglos. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht klar.