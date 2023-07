72-jähriger Raser mit getuntem Auto unterwegs

Ein 72-Jähriger ist mit einem getunten Auto und deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Unterfranken angehalten worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann am Dienstag auf der Bundesstraße 8 bei Rottendorf (Landkreis Würzburg) 73 km/h zu schnell gefahren.

27. Juli 2023 - 12:15 Uhr | dpa

Rottendorf Die Beamten wurden auf den Raser aufmerksam, weil er sie mit deutlich überholter Geschwindigkeit überholte. Bei einer späteren Verkehrskontrolle stellten sie verschiedene Veränderungen an der Auspuffanlage und am Luftfiltergehäuse des Autos fest. Dadurch war auch die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen. Den 72-Jährigen erwartet ein Bußgeld in vierstelliger Höhe und ein mehrmonatiges Fahrverbot.