71 Jahre alter Lkw-Fahrer stirbt bei Auffahrunfall

Ein 71 Jahre alter Lkw-Fahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 bei Allershausen gestorben. Er hatte am Donnerstagvormittag ein Stauende übersehen und war auf einen anderen Lkw aufgefahren, wie die Polizei nach ersten Ermittlungen mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls sei er eingeklemmt worden. Obwohl ihn Rettungskräfte rasch befreiten, erlag er nach Polizeiangaben noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 30 Jahre alte Fahrer des vorderen Lastwagens blieb unverletzt. Der Stau hatte sich nach einem weiteren Lkw-Unfall gebildet, so die Polizei.

11. Februar 2021 - 18:01 Uhr | dpa

Allershausen Die Staatsanwaltschaft habe einen Gutachter beauftragt, die genaue Unfallursache zu ermitteln. Zwischenzeitlich seien alle Fahrspuren gesperrt gewesen. Eine vollständige Freigabe der A9 sollte voraussichtlich erst am späten Nachmittag erfolgen. Da eine erhebliche Menge Diesel ausgelaufen sei, sei das Wasserwirtschaftsamt hinzugezogen worden. © dpa-infocom, dpa:210211-99-402428/1