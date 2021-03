69-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall

Eine 69 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Unterfranken ums Leben gekommen. An einer Kreuzung auf der Bundesstraße 19 bei Reichenberg (Landkreis Würzburg) stießen zwei Autos zusammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 69-Jährige saß auf dem Beifahrersitz des einen Autos. Der neben ihr sitzende, 75 Jahre alte Fahrer und der 65-jährige Fahrer des anderen Autos wurden jeweils schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus.

16. März 2021 - 10:31 Uhr | dpa

Reichenberg Wie ein Polizeisprecher sagte, wird der Verkehr an der Kreuzung durch Ampeln geregelt. Nach ersten Zeugenaussagen sei der 65-Jährige bei Grün über die Straße gefahren. Der Unfallhergang werde aber noch ermittelt. © dpa-infocom, dpa:210316-99-841744/2