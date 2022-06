67-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß in Oberbayern

Ein 67-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Kleintransporter in Oberbayern gestorben. Der Motorradfahrer war aus zunächst unbekannten Gründen auf der B13 bei Pfaffenhofen an der Ilm auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zunächst hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.

19. Juni 2022 - 12:14 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Pfaffenhofen an der Ilm Der 67-Jährige fuhr frontal in den anderen Wagen. Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Der 39-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt.