64-Jähriger bedroht Mann mit Messer: SEK-Einsatz

Ein 64-Jähriger, der einen Mann mit einem Messer bedroht haben soll, ist in Schopfloch (Kreis Ansbach) von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Der Mann habe am Mittwoch einen 20-Jährigen unvermittelt auf der Straße mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei mit. Eine Streife fand den 64-Jährigen kurz darauf in dessen Garten. Der Mann habe weiterhin mit einem Messer hantiert, nicht auf die Polizisten reagiert und sich in sein Haus zurückgezogen. Deshalb sei das SEK angefordert worden.

04. Oktober 2023 - 22:27 Uhr | dpa

Schopfloch Das SEK drang schließlich in das Haus ein und überwältigte den 64-Jährigen, der dabei den Angaben zufolge leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei nahm einen psychischen Ausnahmezustand an, der Mann wurde deshalb auf Anordnung des Gesundheitsamtes in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.