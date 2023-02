63-Jähriger nach langer Suche in den Alpen tot aufgefunden

Bad Hindelang

Ein Mann ist zu einer Schneeschuhwanderung aufgebrochen und Stunden später nahe Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) tot aufgefunden worden. Rettungskräfte fanden den 63-Jährigen Montagnacht tot in den Allgäuer Alpen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er soll nach ersten Erkenntnissen an einer inneren Verletzung oder Erkrankung gestorben sein. Der Mann war bereits vormittags aufgebrochen, als seine Frau am Nachmittag noch nichts von ihm gehört hatte, alarmierte sie die Polizei. Über 80 Einsatzkräfte der Bergwacht und der Polizei suchten den Mann über mehrere Stunden.