600 Kilogramm Gammelfleisch in Transporter entdeckt

Würzburg

Fast 600 Kilogramm Gammelfleisch hat die Polizei in einem Transporter auf der A3 in Würzburg entdeckt. Dieses sollte in Bonn zu Hackfleisch weiterverarbeitet werden, teilte die Verkehrspolizei am Dienstag mit. Beamte hatten den Transporter am Freitag auf dem Rastplatz Würzburg-Nord kontrolliert. "In dem völlig verschmutzten und ungekühlten Fahrzeug fanden sie rohes Rind- und Schweinefleisch", hieß es in dem Polizeibericht. Dieses habe unverpackt in offenen Plastikkörben gelegen und dabei auch die verdreckte Wand berührt. Das Gesundheitsamt ermittelt jetzt in dem Fall. Das Fleisch wurde vernichtet.