60-Jährige meldet verkauftes Auto irrtümlich als gestohlen

Passau

Eine 60-Jährige hat in Niederbayern irrtümlich ihr bereits verkauftes Auto als gestohlen gemeldet. Wie die Verkehrspolizei am Donnerstag mitteilte, konnte die Frau am Mittwochnachmittag nach einer Pause auf einem Rastplatz an der A3 bei Passau ihr Fahrzeug nicht mehr finden. Daraufhin verständigte sie die Beamten. Als die Polizei eintraf, stand die 60-Jährige neben ihrem Auto und klärte den Irrtum auf: Sie hatte das Fahrzeug erst kürzlich erworben und war gedanklich noch auf der Suche nach ihrem alten Auto.