58-Jähriger bei Unfall in Niederbayern schwer verletzt

Ein 58 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall in Niederbayern schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war eine 54-Jährige am Donnerstagabend bei Neukirchen (Landkreis Straubing-Bogen) aus bisher unklaren Gründen zu erst nach rechts von der Straße abgekommen und dann auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sie mit dem Auto eines 58-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurde der Mann schwer und die Frau leicht verletzt.

19. November 2021 - 09:34 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Neukirchen © dpa-infocom, dpa:211119-99-59145/2