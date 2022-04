57 Menschen in Hotel an Magen-Darm-Virus erkrankt

In einem Hotel im Allgäu breitet sich ein Magen-Darm-Virus aus und infiziert 57 Menschen. Ärzte und Behörden kümmern sich um die erkrankten Touristen. Einem Großteil von ihnen geht es im Laufe des Wochenendes bereits wieder besser.

Bad Hindelang

In einem Hotel im Landkreis Oberallgäu sind 57 Menschen an einem Magen-Darm-Virus erkrankt. Drei von ihnen kamen in ein Krankenhaus, wie das Landratsamt mitteilte. Die anderen Erkrankten befänden sich weiterhin in dem Hotel im Bad Hindelanger Ortsteil Oberjoch, teilte eine Sprecherin am Samstag mit. Am Abend zeigten den Angaben nach noch 19 Gäste Symptome.

Am späten Freitagabend hatten sich vor Ort drei Ärzte, Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sowie 28 Helfer der Johanniter Unfallhilfe und des Bayerischen Roten Kreuzes um die Betroffenen gekümmert.

Die öffentlichen Bereiche des Hotels seien umfassend desinfiziert worden. Derzeit sei noch nicht bekannt, ob es sich bei dem Erreger um das hochansteckende Norovirus handele, hieß es.

Die Untersuchung von Stuhlproben wurde der Behörde zufolge durch das Gesundheitsamt veranlasst. Bei weiteren 265 Gästen sei bislang noch keine Erkrankung nachgewiesen worden.