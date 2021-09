57-jähriger Motorradfahrer kommt bei Unfall ums Leben

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Neumarkt-Sankt Veit (Kreis Mühldorf am Inn) ums Leben gekommen. Ein 27 Jahre alter Autofahrer hatte am Samstagnachmittag beim Abbiegen die Maschine des 57-Jährigen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in den entgegenkommenden Wagen. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt.

19. September 2021 - 08:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Neumarkt-Sankt Veit © dpa-infocom, dpa:210919-99-273340/2