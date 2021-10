54-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße

Bei einem Frontalzusammenstoß im schwäbischen Landkreis Dillingen ist am Donnerstag ein 54-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 74-Jähriger mit seinem Auto bei Höchstädt aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Sein Wagen stieß auf der Staatsstraße 2033 mit dem Auto des anderen Mannes zusammen. Der 54-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Unfallverursacher kam laut Polizei mit "leichten bis mittelschweren Verletzungen" in ein Krankenhaus.

21. Oktober 2021 - 16:39 Uhr | dpa

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs mit der LED-Anzeige "Unfall". © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Höchstädt © dpa-infocom, dpa:211021-99-684465/2