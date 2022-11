51-Jährige bei Sturz von Heuboden schwer verletzt

Mittelberg

Eine 51-Jährige ist im österreichischen Kleinwalsertal bei einem Sturz von einem Heuboden schwer verletzt worden. Als die Frau in Mittelberg nahe der Grenze zu Bayern Heu von einem Zwischenboden warf, habe sie nicht bemerkt, dass unter ihr lose Bodendielen verrutschten, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA am Dienstag. Die 51-Jährige stürzte durch einen Spalt drei Meter in die Tiefe. Die Feuerwehr barg die Frau mit einer Drehleiter, ein Hubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.