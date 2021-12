45-Jähriger stirbt bei Unfall in Oberfranken

Bad Staffelstein

Ein Mann ist bei einem Autounfall in Oberfranken ums Leben gekommen. Der 45-Jährige hatte beim Auffahren auf eine Staatsstraße in Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) am Donnerstag das herannahende Auto eines 32-Jährigen übersehen, so die Polizei am Donnerstag. Der 32-Jährige prallte frontal in die Fahrerseite des 45-Jährigen. Dabei wurde dieser so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 32-Jährige und der 43 Jahre alte Beifahrer des 45-Jährigen erlitten schwere Verletzungen.