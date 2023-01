41-Jähriger bei Schlägerei in Bar schwer verletzt

Aschaffenburg

Bei einer Schlägerei in einer Bar in der Innenstadt von Aschaffenburg ist ein 41-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ersten Erkenntnissen nach eskalierte in der Nacht ein Streit zwischen mehreren Männern. Als die Beamten in der Bar ankamen, trafen sie den 41-Jährigen an sowie zwei 36 und 50 Jahre alte Verdächtige. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden festgenommen, sie waren leicht verletzt. Drei weitere Tatverdächtige galten als flüchtig. Zwei von ihnen, 40 und 42 Jahre alt, wurden wenig später ebenfalls gefasst. Auslöser und Hergang des Geschehens waren zunächst noch unklar. Alle Beteiligten waren betrunken.