400.000 Euro Schaden bei Brand auf Bauernhof

Altötting

In der oberbayerischen Gemeinde Reischach im Kreis Altötting hat der Brand einer Landmaschinenhalle einen geschätzten Schaden von 400.000 Euro angerichtet. Weder das Gebäude noch die darin abgestellten Maschinen konnten bei dem Feuer am Montagnachmittag gerettet werden. Ein Großaufgebot von Feuerwehren aus mehreren Gemeinden verhinderte aber das Übergreifen auf Wohngebäude und einen angrenzenden Wald, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.