4 Menschen nach Zusammenstoß verletzt: Ein Schwerverletzter

Bei einem Verkehrsunfall in Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) sind ein Mensch schwer und drei Personen leicht verletzt worden. Ein 35 Jahre alter Autofahrer prallte mit seinem Auto gegen einen Wagen, als er an einer Kreuzung abbiegen wollte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 35-Jährige und seine fünfjährige Tochter wurden bei dem Unfall am Dienstag leicht verletzt - so auch die 50 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos. Ihr 59 Jahre alter Beifahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

02. Juni 2021 - 07:41 Uhr | dpa

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Dietmannsried © dpa-infocom, dpa:210602-99-829566/2