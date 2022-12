35-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Unterdießen

Ein 35-Jähriger ist im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag auf gerader Strecke von der Straße bei Unterdießen abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Nach dem Zusammenstoß mit dem Baum überschlug sich das Auto. Der 35-Jährige starb an der Unfallstelle an seinen schweren Kopfverletzungen.