34-Jähriger verbrennt im Wagen nach Unfall

Nach einem missglückten Überholmanöver ist ein Autofahrer im Landkreis Kelheim in seinem Wagen verbrannt. Der 34-Jährige habe am Dienstag bei Rohr in Niederbayern ein anderes Auto auf einer Staatsstraße überholen wollen und sei dann aus bislang nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sein Wagen prallte gegen einen Baum und fing danach Feuer. Der 34-Jährige habe sich nicht mehr befreien können.

10. November 2021 - 14:13 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Rohr in Niederbayern © dpa-infocom, dpa:211110-99-941654/2