33-Jährige bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen auf offener Straße im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn ist eine 33-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau sei mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gekommen, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Sie befinde sich inzwischen außer Lebensgefahr.

25. Februar 2021 - 16:19 Uhr | dpa

Waldkraiburg Die 37 Jahre alte Tatverdächtige wurde den Angaben zufolge noch vor Ort vorläufig festgenommen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ demnach Haftbefehl, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden sei. Die genauen Hintergründe der Tat am Mittwoch in Waldkraiburg sind derzeit noch ungeklärt. Die Polizei sucht nach Zeugen. © dpa-infocom, dpa:210225-99-592953/2