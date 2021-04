32-Jähriger stirbt bei Motorradunfall im Landkreis Ansbach

Ein 32-jähriger Motorradfahrer ist ersten Erkenntnissen nach bei einem Unfall in der Nähe von Herrieden (Landkreis Ansbach) gestorben. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam der Mann am Sonntagnachmittag in einer Rechtskurve von der Straße ab und stürzte. Durch den Aufprall wurde er in ein Waldstück geschleudert, wo er etwa drei bis vier Stunden später leblos aufgefunden wurde. Die Person, die den tödlich verunglückten Mann gefunden hatte, alarmierte die Polizei. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter.

05. April 2021 - 08:19 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. © Marcel Kusch/dpa

Herrieden © dpa-infocom, dpa:210405-99-87214/2