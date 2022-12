300.000 Euro Schaden nach Unfall in Oberbayern

Brannenburg

300.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall mit einem Auto mit Anhänger in Oberbayern entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 44 Jahre alte Frau am Donnerstag auf der Autobahn 93 bei Brannenburg (Landkreis Rosenheim) unterwegs, als ihr Gespann aus derzeit unklaren Gründen ins Schleudern kam. Der mit einem Auto beladene Anhänger prallte erst gegen die Mittelleitplanke und dann gegen die rechte Leitplanke. Anschließend überschlug sich der Anhänger und blieb quer auf der Straße liegen. Das Auto, der Anhänger und das geladene Auto erlitten einen Totalschaden. Die A93 war in Fahrtrichtung Kufstein vollgesperrt. Menschen wurden nicht verletzt.