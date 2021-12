300.000 Euro Sachschaden bei Scheunenbrand: Hühner gerettet

Pommersfelden

Bei einem Brand einer Scheune ist in Pommersfelden (Landkreis Bamberg) ein Sachschaden von geschätzt 300.000 Euro entstanden. Anwohnerinnen und Anwohner wurden während des Einsatzes am Montagabend vor der massiven Rauchentwicklung und dem Funkenflug über Pommersfelden gewarnt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Die Scheune, in der sich verschiedene Geräte befanden, brannte jedoch vollständig nieder. Ein Nebentrakt der Scheune wurde ebenfalls schwer beschädigt und muss möglicherweise abgerissen werden. Die Polizei konnte Hühner, die sich in einem Stall hinter der Scheune befanden, noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.