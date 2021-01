30 000 Einwendungen zu Bahnbau im Inntal: Ergebnis erwartet

Bei den Planungen zu einer neuen Bahnstrecke im Inntal ist das Raumordnungsverfahren der Regierung von Oberbayern abgeschlossen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW), Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU), Oberbayerns Regierungspräsidentin Maria Els und der Bahn-Konzernbevollmächtigte Klaus-Dieter Josel wollen die Ergebnisse am Donnerstag in Rosenheim vorstellen, wie das Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte.

25. Januar 2021 - 15:40 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Gleise sind vor einem Hauptbahnhof zu sehen. © Hendrik Schmidt/zb/dpa/Symbolbild