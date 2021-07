29 Parteien wollen in Bayern bei Bundestagswahl antreten

29 Parteien wollen bei der Bundestagswahl am 26. September in Bayern antreten. Ob die Parteien - darunter auch viele Kleinstparteien wie "die Urbane. Eine HipHop Partei", die "Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands" oder die "Partei für Gesundheitsforschung" - aber am Ende tatsächlich antreten dürfen, ist damit noch nicht gesagt. Am 30. Juli will der Landeswahlausschuss entscheiden, welche Parteien die Kriterien für die offizielle Zulassung erfüllen, wie Landeswahlleiter Thomas Gößl am Dienstag in Fürth mitteilte.

20. Juli 2021 - 13:50 Uhr | dpa

