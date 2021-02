28-jährige Autofahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Laster

Eine 28-jährige Autofahrerin ist in Oberbayern mit einem Laster kollidiert und ums Leben gekommen. Die Frau geriet nach Polizeiangaben am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 2 bei Eschenlohe (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr, wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

26. Februar 2021 - 17:40 Uhr | dpa

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug "Unfall" steht vor einem Blaulicht auf der Straße. © Patrick Seeger/dpa

Eschenlohe Der 33-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Lkw und eine Autofahrerin, die hinter der tödlich Verunglückten gefahren war, mussten den Angaben zufolge mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. © dpa-infocom, dpa:210226-99-610732/2