26-Jähriger im Wettersteingebirge tödlich verunglückt

Im Wettersteingebirge ist ein 26-Jähriger beim Bergsteigen auf dem Jubiläumsgrat tödlich verunglückt. Der Mann stürzte in steilem und felsigem Gelände etwa 350 Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte.

08. Januar 2023 - 08:18 Uhr | AZ/dpa

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild