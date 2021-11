26-Jähriger beim Onlinedating um knapp 100.000 Euro betrogen

Ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg ist beim Onlinedating um etwa 100.000 Euro betrogen worden. Eine Frau aus dem Ausland, mit der er seit Jahresanfang länger per Dating-App gechattet hatte, hatte ihn der Polizei zufolge nach einiger Zeit überzeugt, auf einem bestimmten Online-Handelsplatz in Kryptowährungen zu investieren. Da die Kurse sich gut entwickelten, habe der Mann dort immer mehr Geld aus seinem Privatvermögen angelegt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Als er sich schließlich die Gewinne auszahlen lassen wollte, sei er hingehalten worden, habe die Betrugsmasche erkannt und Ende November Anzeige erstattet.

26. November 2021 - 15:04 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. © Carsten Rehder/dpa/Illustration

Augsburg Ob der Mann sein Geld wiedersehen wird, ist fraglich. Die Kriminalpolizei warnt vor dem neuen Phänomen dieses Onlinedating-Betrugs und ermittelt nun im Fall des 26-Jährigen. © dpa-infocom, dpa:211126-99-155487/2