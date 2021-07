26-Jährige gewürgt: Mann wegen versuchten Totschlags gesucht

Ein 27 Jahre alter Mann steht im Verdacht, eine ein Jahr jüngere Frau im Streit gewürgt zu haben. Nun fahnden Staatsanwaltschaft und Kripo Regensburg nach dem mutmaßlichen Täter, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Amtsgericht Nürnberg erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Die 26-Jährige hatte sich dem Angriff am Sonntag in Neumarkt in der Oberpfalz den Angaben nach entziehen und flüchten können. Der Mann, ein Deutscher, soll ihr gedroht habe, sie zu töten.

02. Juli 2021 - 15:29 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeugs ist zu sehen. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Neumarkt in der Oberpfalz Nähere Hintergründe zur mutmaßlichen Tat und zur Beziehung der beiden untereinander lagen zunächst nicht vor. Sie hätten sich aber gekannt, sagte ein Polizeisprecher. © dpa-infocom, dpa:210702-99-236099/2