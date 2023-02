250.000 Euro Schaden bei Hausbrand in Oberbayern

Burgkirchen an der Alz

Ein Einfamilienhaus in Oberbayern ist aus bisher unbekanntem Grund in Brand geraten. Das Feuer in Burgkirchen an der Alz (Landkreis Altötting) habe einen Sachschaden von bis zu 250.000 Euro verursacht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde dabei niemand. Einer der beiden Hausbewohner wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Geräuschen geweckt und habe so den Brand entdeckt. Nach bisherigen Erkenntnissen breitete sich das Feuer von unten im Haus über die Wand bis in den Dachstuhl aus. Die Brandursache blieb zunächst unklar.