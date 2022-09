24-Jähriger tot aus Main geborgen

Kitzingen

Ein 24-Jähriger ist leblos aus dem Main in Kitzingen geborgen werden. Die Polizei sei am Sonntag von einem Zeugen informiert worden, dass eine Leiche im Main treibe, teilte die Behörde am Montag mit. Bisher deute alles auf einen Unfall hin. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt.