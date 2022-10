24-Jähriger nach Sturz aus zweitem Stock tot aufgefunden

Wessobrunn

Nach einem Sturz aus dem zweiten Stock eines Gasthauses in Oberbayern ist ein 24-Jähriger tot aufgefunden worden. Ein Angestellter habe den Mann am Sonntagvormittag am Kellerabgang des Gebäudes in Wessobrunn (Landkreis Weilheim-Schongau) entdeckt, berichtete die Polizei am Montag. Der 24-Jährige sei bei einer Feier am Vorabend an der Hausfassade hochgeklettert. Dabei sei er auf Höhe des zweiten Stocks abgestürzt. Hinweise auf Fremdverschulden gab es zunächst nicht.