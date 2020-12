24-Jähriger in Fürth nach Streit niedergestochen

Ein 24 Jahre alter Mann ist in Fürth Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.

Nürnberg - Ein junger Mann habe am Donnerstag die Wohnung eines 47-Jährigen besucht und sei mit diesem in Streit geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der 47-Jährige den Besucher mit einem Messer niedergestochen haben.

Das Opfer sei von den herbeigerufenen Rettungskräften mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er sofort operiert worden sei. Der Zustand des Mannes sei inzwischen stabil, Lebensgefahr bestehe nicht mehr. Der 47-Jährige sei kurze Zeit später festgenommen worden und sollte noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Über das mögliche Tatmotiv und den Inhalt des Streits zwischen beiden Männern machte die Polizei zunächst keine Angaben. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen.