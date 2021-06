24-Jähriger beim Gleitschirmfliegen in Oberbayern abgestürzt

Ein 24 Jahre alter Gleitschirmflieger ist in Oberbayern abgestürzt und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag sagte, war der junge Mann am Samstag aus zunächst unklaren Gründen kurz nach dem Start im Brauneck (Nähe Lenggries im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) abgestürzt.

06. Juni 2021 - 12:20 Uhr | dpa

Ein Rettungshubschrauber fliegt über einen Flugplatz. © Stefan Sauer/zb/dpa/Symbolbild

Brauneck Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet. © dpa-infocom, dpa:210606-99-881415/3