234 Kilogramm Tabletten: Rekord-Drogenfund in Niederbayern

Rekord-Drogenfund in Bayern: In Niederbayern haben die Behörden 234 Kilogramm Captagon-Tabletten entdeckt. Das sei die bislang größte Sicherstellung der Droge im Freistaat, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung des Bayerischen Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft Regensburg vom Montag hervorgeht. Demnach haben die Beamten die riesige Menge an Rauschgift bereits am 10. Mai gefunden. Ein 35-Jähriger Mann wurde in dem Zusammenhang vorläufig festgenommen.

17. Mai 2021 - 15:59 Uhr | dpa

Regensburg Er wird beschuldigt, Anfang Mai eine Lieferung der Tabletten erhalten zu haben - anschließend soll er sie auf Paletten in der Lagerhalle eines Bauernhofes versteckt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sollten die Paletten per Fracht nach Hamburg zur Verschiffung nach Saudi-Arabien gebracht werden. Kurz vor dem anstehenden Transport nach Hamburg schlugen die Ermittler zu. Captagon ist der Markenname des Amphetamin-Derivats Fenetyllin, das seit 1986 von der UN in die Liste der gefährlichen Drogen aufgenommen wurde. Früher wurde Captagon auch als Dopingmittel eingesetzt. Heute ist das Aufputschmittel eine beliebte Droge speziell im Nahen Osten. © dpa-infocom, dpa:210517-99-633432/2